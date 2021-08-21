В Совфеде назвали пиар властей Украины главной целью «Крымской платформы»

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Анастасия Румянцева
Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова о том, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.
В Совфеде назвали пиар властей Украины главной целью «Крымской платформы»
  • Reuters

«Представителю Крыма, попытавшемуся прорвать информационную блокаду, приехать в Киев и рассказать правду о Крымской весне на саммите «Крымская платформа», было ожидаемо отказано по той причине, что проводимый на Украине саммит «Крымская платформа» не имеет никакого отношения к Крыму и безразличен к судьбе крымчан», — заявила Ковитиди.

По её словам, «целеполагание организаторов платформы рассчитано исключительно на внешний эффект и пиар персоналий, находящихся у власти на Украине».

Ранее Молохов сообщил, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.

Он отметил, что в рамках выступления планировал рассказать о диверсиях Киева против Крыма, в том числе водной и энергетической, и о санкционной политике.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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