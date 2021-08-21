В Госдуме прокомментировали отказ Киева Молохову в регистрации на саммит «Крымская платформа»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова о том, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.
В Госдуме прокомментировали отказ Киева Молохову в регистрации на саммит «Крымская платформа»
  • РИА Новости

«Крымская платформа» — это закрытый круг, из которого не должна просочиться информация о его бесполезности, поэтому крымчанину и отказали. А чего ещё можно было ждать от заведомо пропагандистского оплота? Только таких трусливых поступков», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что если власти Украины заявляют о «страдающих» крымчанах, то они должны были дать возможность выступить представителю полуострова.

«Но нет, там нужны «свои» спикеры, которые расскажут о «репрессиях и гонениях» на крымских татар и украинцев. Лживость и ненависть — вот слоганы «Крымской платформы», — заключил Бальбек

Ранее Молохов сообщил, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.

Он отметил, что в рамках выступления планировал рассказать о диверсиях Киева против Крыма, в том числе водной и энергетической, и о санкционной политике.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить