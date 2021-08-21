Власти Франции поддержат эвакуированных афганцев
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«Афганцы, которые хотят остаться на национальной территории в течение длительного времени, получат материальную и административную помощь при подаче заявлений о предоставлении убежища», — передаёт ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что специалисты окажут им помощь в оформлении документов.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Афганистане.