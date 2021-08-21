Власти Франции поддержат эвакуированных афганцев

В коммюнике МИД Франции сообщается, что власти страны окажут помощь эвакуированным из Кабула гражданам Афганистана, которые пожелают на длительное время остаться на французской территории.

«Афганцы, которые хотят остаться на национальной территории в течение длительного времени, получат материальную и административную помощь при подаче заявлений о предоставлении убежища», — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что специалисты окажут им помощь в оформлении документов.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Афганистане.