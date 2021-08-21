Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия — десять обстрела, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — сказано в сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны России в Facebook.

Кроме того, в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зарегистрировано шесть обстрелов позиций правительственных сил САР со стороны боевиков незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о ситуации с террористическими организациями в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.