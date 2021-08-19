Небензя рассказал о ситуации с террористическими организациями в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «благодаря последовательным усилиям российских и сирийских военных за последние годы удалось существенно ослабить потенциал террористических организаций, орудующих на территории Сирии, в особенности ИГИЛ*».

Его заявление опубликовано на сайте российского постпредства.

«Вместе с тем отдельные террористические ячейки продолжают свою активность и всё ещё представляют серьёзную угрозу», — говорится в сообщении.

Он отметил, что «наиболее многочисленной остаётся сформированная на базе «Джабхат-ан-Нусры»** группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

«По различным оценкам, её численность составляет от 10 до 15 тыс. Осложняют борьбу с этой терорганизацией попытки выставить её в качестве некой политической оппозиции», — рассказал постпред.

Небензя заявил, что «ещё одна терорганизация, продолжающая создавать опасность в регионе, — это «Хуррас ад-Дин»***, являющаяся «филиалом» «Аль-Каиды»*** в Сирии. Она насчитывает, по различным оценкам, от 3,5 до 5 тыс. человек, половина из которых — это иностранные террористы-боевики (ИТБ)».

«Со своей стороны, продолжаем оказывать необходимое содействие сирийским властям в противодействии террористам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Хуррас-ад-Дин», подразделение группировки «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.