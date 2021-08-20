В Минобороны рассказали о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность России

Ситуация с безопасностью после событий в Афганистане требует пристального внимания, прорыва контура безопасности России не произошло. Об этом заявил замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Андрей Картаполов.

«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься», — приводит ТАСС его слова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений касательно смены власти в Афганистане, однако российская сторона «фиксирует реальность».

В понедельник, 16 августа, представители движения «Талибан»* объявили об окончании войны в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.