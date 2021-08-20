В Минобороны рассказали о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность России
- Reuters
«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься», — приводит ТАСС его слова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений касательно смены власти в Афганистане, однако российская сторона «фиксирует реальность».
В понедельник, 16 августа, представители движения «Талибан»* объявили об окончании войны в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.