Контейнеровоз Ever Given успешно прошёл через Суэцкий канал
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.
Согласно им, судно вышло в Суэцкий залив и движется в Красное море.
Пункт назначения контейнеровоза — Китай, свидетельствуют данные управления Суэцкого канала.
Контейнеровоз длиной 400 м, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Судно перегородило его на шесть дней.
29 марта навигация в Суэцком канале была возобновлена.
Как отмечал в апреле глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, сумма ущерба от его блокировки может достигнуть $1 млрд.