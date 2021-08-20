Контейнеровоз Ever Given успешно прошёл через Суэцкий канал

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Контейнеровоз Ever Given, который стал в марте 2021 года причиной полной блокировки русла Суэцкого канала, успешно преодолел его в обратном направлении.
Контейнеровоз Ever Given успешно прошёл через Суэцкий канал
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. 

Согласно им, судно вышло в Суэцкий залив и движется в Красное море.

Пункт назначения контейнеровоза — Китай, свидетельствуют данные управления Суэцкого канала.

Контейнеровоз длиной 400 м, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Судно перегородило его на шесть дней. 

29 марта навигация в Суэцком канале была возобновлена.

Как отмечал в апреле глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, сумма ущерба от его блокировки может достигнуть $1 млрд.

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