Контейнеровоз Ever Given успешно прошёл через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который стал в марте 2021 года причиной полной блокировки русла Суэцкого канала, успешно преодолел его в обратном направлении.

Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Согласно им, судно вышло в Суэцкий залив и движется в Красное море.

Пункт назначения контейнеровоза — Китай, свидетельствуют данные управления Суэцкого канала.

Контейнеровоз длиной 400 м, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Судно перегородило его на шесть дней.

29 марта навигация в Суэцком канале была возобновлена.

Как отмечал в апреле глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, сумма ущерба от его блокировки может достигнуть $1 млрд.