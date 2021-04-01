Сумма ущерба от ЧП в Суэцком канале может достигнуть $1 млрд

Сумма ущерба от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может достигнуть $1 млрд. С таким заявлением выступил глава управления водной артерии Усама Рабиа.

«Мы будем вести подсчёты, учтём все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно. Это значительная сумма», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Sada el-Balad.

По его словам, ущерб оценивается «в $1 млрд или около того».

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования инцидента.

29 марта навигация в Суэцком канале была возобновлена.