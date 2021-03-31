Контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования

Контейнеровоз Ever Given, спровоцировавший блокировку Суэцкого канала, будет задержан до окончания расследования.

Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа в эфире телеканала Al Arabiya.

«Судно останется здесь до завершения следствия», — приводит ТАСС его слова.

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду, 31 марта. Следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.