Путин назвал Германию одним из основных экономических партнёров России

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле заявил, что Германия остаётся для России одним из основных торгово-экономических партнёров в мире.
Путин назвал Германию одним из основных экономических партнёров России
  • Reuters

«Хотел бы отметить, что ФРГ остаётся одним из основных партнёров для нас, и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера», — сказал он.

Путин отметил, что ФРГ является вторым торгово-экономическим партнёром России после Китая.

После серьёзного падения товарооборота в 2020 году за первое полугодие текущего года наблюдается почти двукратное его увеличение, добавил российский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Меркель в рамках переговоров 20 августа в Москве обсудят двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.

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