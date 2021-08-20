Путин и Меркель обсудят в Москве вопросы сотрудничества и международные темы

Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках переговоров 20 августа в Москве обсудят двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, коллеги рассмотрят «ряд актуальных международных и региональных вопросов».

Ранее сообщалось, что Меркель приедет с официальным визитом в Москву 20 августа.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Меркель и Путин проведут переговоры в Москве 20 августа.