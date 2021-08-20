Путин и Меркель обсудят в Москве вопросы сотрудничества и международные темы
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«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, коллеги рассмотрят «ряд актуальных международных и региональных вопросов».
Ранее сообщалось, что Меркель приедет с официальным визитом в Москву 20 августа.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Меркель и Путин проведут переговоры в Москве 20 августа.