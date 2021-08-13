Аналитик прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
- Reuters
«Безусловно, визит знаковый в том плане, что это уже последний визит госпожи Меркель в должности бундесканцлера, вообще внешнеполитический визит, потому что до выборов остаётся совсем немного. Темы для обсуждения отчасти стандартные: это и энергетика, и общеевропейская безопасность в контексте роста напряжённости и недопонимания между Россией и нашими западными партнёрами», — пояснил он.
Также, по словам эксперта, могут быть затронуты темы трансатлантических отношений и роли России, особенно в контексте санкционного давления США по «Северному потоку — 2», а также ситуация на Украине.
«Потому что эта тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита», — заключил собеседник RT.
Ранее в Кремле подтвердили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Москве 20 августа.