В Новой Зеландии продлили жёсткий локдаун

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о продлении карантина, введённого в стране на фоне вспышки COVID-19 как минимум до 24 августа.

«Мы считаем, что за семь дней сможем лучше оценить ситуацию в стране. Пока мы не до конца осознаем масштаб вспышки», — передаёт ТАСС слова Ардерн.

По её словам, страна останется на четвёртом (максимальном) уровне угрозы здоровью и безопасности нации.

В соответствии с ограничениями данного уровня все учреждения и ведомства закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Для жителей Новой Зеландии актуальны санитарные нормы, такие как социальная дистанция в 1,5 м и обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и на улице.

В апреле власти Новой Зеландии ограничили авиасообщение с Бразилией, Индией, Пакистаном и Папуа — Новой Гвинеей из-за ситуации с коронавирусом в данных странах.

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