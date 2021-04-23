Новая Зеландия ограничивает авиасообщение с рядом стран из-за COVID-19
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Об этом заявил отвечающий за борьбу с коронавирусом министр Крис Хипкинз во время ежедневного брифинга.
По его словам, ограничения вступают в силу с 29 апреля.
«Бразилия, Индия, Папуа — Новая Гвинея и Пакистан в настоящее время попадают в число таких стран (с высоким риском заболевания коронавирусом. — RT), и оттуда в Новую Зеландию смогут прилететь только наши граждане, их партнёры, дети и родители», — цитирует его ТАСС.
Ранее канадские власти распорядились закрыть на 30 дней авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за повышенного риска завоза новых штаммов коронавируса.