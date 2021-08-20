Байден и Макрон провели переговоры на тему сотрудничества по Афганистану
- Reuters
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«Байден и Макрон поговорили о событиях в Афганистане», — заявили в пресс-службе.
В сообщении уточняется, что они подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества между союзниками и демократическими партнёрами по Афганистану по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки беженцев.
Ранее Макрон заявлял, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане.