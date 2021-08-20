Байден и Макрон провели переговоры на тему сотрудничества по Афганистану

Президент Соединённых Штатов Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон в рамках телефонных переговоров обсудили события в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден и Макрон поговорили о событиях в Афганистане», — заявили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что они подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества между союзниками и демократическими партнёрами по Афганистану по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

Ранее Макрон заявлял, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане.