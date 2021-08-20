Макрон во время беседы с Путиным попросил освободить Навального

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным снова призвал освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал», — приводит Интерфакс сообщение канцелярии Елисейского дворца.

Кроме того, французский лидер выразил пожелание, чтобы российские парламентские выборы в сентябре прошли с уважением критериев ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти там радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.