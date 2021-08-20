CNN: Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник»

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Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», сообщает телеканал CNN.
CNN: Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

СМИ обнародовало якобы кадры со спутника, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.

Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.

Отмечается, что российская ракета обозначена в материале под наименованием Skyfall в соответствии с классификацией НАТО.

Ранее в материале RT рассказывалось, как продвигается разработка тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат».

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