CNN: Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», сообщает телеканал CNN.

СМИ обнародовало якобы кадры со спутника, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.

Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.

Отмечается, что российская ракета обозначена в материале под наименованием Skyfall в соответствии с классификацией НАТО.

Ранее в материале RT рассказывалось, как продвигается разработка тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат».