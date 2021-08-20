CNN: Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
СМИ обнародовало якобы кадры со спутника, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.
Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.
Отмечается, что российская ракета обозначена в материале под наименованием Skyfall в соответствии с классификацией НАТО.
Ранее в материале RT рассказывалось, как продвигается разработка тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат».