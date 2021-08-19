Богданов провёл переговоры с министром иностранных дел Эфиопии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом.
Богданов провёл переговоры с министром иностранных дел Эфиопии
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы был проведён обмен мнениями по ситуации вокруг возведения Эфиопией ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил в контексте постановки этого вопроса в СБ ООН. При этом с российской стороны была выражена надежда на эвентуальное нахождение взаимоприемлемых развязок этой проблемы в рамках переговоров между непосредственно заинтересованными странами — Эфиопией, Египтом и Суданом — под эгидой Африканского союза», — говорится в сообщении.

Ранее посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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