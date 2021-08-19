Богданов провёл переговоры с министром иностранных дел Эфиопии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы был проведён обмен мнениями по ситуации вокруг возведения Эфиопией ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил в контексте постановки этого вопроса в СБ ООН. При этом с российской стороны была выражена надежда на эвентуальное нахождение взаимоприемлемых развязок этой проблемы в рамках переговоров между непосредственно заинтересованными странами — Эфиопией, Египтом и Суданом — под эгидой Африканского союза», — говорится в сообщении.

Ранее посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».