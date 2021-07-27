Посол Эфиопии в России сообщил, что привился «Спутником V»
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«Я сам привился «Спутником V». У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так — у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V».
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.