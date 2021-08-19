США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек

США эвакуировали из аэропорта Кабула на настоящий момент около 7 тыс. человек.

Об этом сообщил в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

«С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около 7 тыс. человек», — приводит ТАСС его слова.

Тейлор отметил, что за последние сутки из аэропорта вылетели 12 рейсов с 2 тыс. человек на борту.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении продолжать оказывать гуманитарную поддержку населению Афганистана после полного вывода американских военных из республики.