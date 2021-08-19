США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам после вывода военных
- Reuters
«Даже когда у нас не будет военного присутствия в Афганистане, наша гуманитарная поддержка для населения Афганистана будет продолжена», — передаёт ТАСС заявление Прайса.
Он добавил, что Соединённые Штаты, несмотря на неясную ситуацию с безопасностью, способны предоставлять гуманитарное содействие.
Ранее сообщалось, что американские власти эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, обладателей вида на жительство в Соединённых Штатах, и членов их семей.