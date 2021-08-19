США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам после вывода военных

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении продолжать оказывать гуманитарную поддержку населению Афганистана после полного вывода американских военных из республики.
США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам после вывода военных
  • Reuters

«Даже когда у нас не будет военного присутствия в Афганистане, наша гуманитарная поддержка для населения Афганистана будет продолжена», — передаёт ТАСС заявление Прайса.

Он добавил, что Соединённые Штаты, несмотря на неясную ситуацию с безопасностью, способны предоставлять гуманитарное содействие.

Ранее сообщалось, что американские власти эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, обладателей вида на жительство в Соединённых Штатах, и членов их семей.

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