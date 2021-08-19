Лавров посетит Венгрию, Австрию и Италию
- Reuters
Визит Лаврова в Венгрию по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел запланирован на 24 августа.
По словам Захаровой, 25-26 августа российский министр посетит Вену, где встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Также запланировано посещение Лавровым штаб-квартиры МАГАТЭ.
Также с 26 по 27 августа состоится визит главы МИД России в Италию.
«Запланированы переговоры с министром иностранных дел Италии, а также беседы с председателем Совета министров Италии», — заявила Захарова.
Ранее Лавров встретился в Москве с главой МИД правительства национального единства Ливии Наджлой Манкуш.