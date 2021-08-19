Лавров посетит Венгрию, Австрию и Италию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце августа посетит Венгрию, Австрию и Италию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров посетит Венгрию, Австрию и Италию
  • Reuters

Визит Лаврова в Венгрию по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел запланирован на 24 августа.

По словам Захаровой, 25-26 августа российский министр посетит Вену, где встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Также запланировано посещение Лавровым штаб-квартиры МАГАТЭ.

Также с 26 по 27 августа состоится визит главы МИД России в Италию.

«Запланированы переговоры с министром иностранных дел Италии, а также беседы с председателем Совета министров Италии», — заявила Захарова.

Ранее Лавров встретился в Москве с главой МИД правительства национального единства Ливии Наджлой Манкуш.

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