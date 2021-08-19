AP: при взрыве в Пакистане погибли три человека и более 50 получили ранения

Три человека погибли в результате взрыва бомбы в Пакистане рядом с шествием мусульман-шиитов в Бахавалнагаре (провинция Пенджаб), ранения получили более 50 человек, пишет The Associated Press.

Reuters