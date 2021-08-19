AP: при взрыве в Пакистане погибли три человека и более 50 получили ранения
- Reuters
Офицер городской полиции Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва.
По словам очевидцев, в городе возникла напряжённость, «шииты протестуют и требуют возмездия».
Как ранее заявили в Пакистане, на стороне «Талибана»* в Афганистане воюют порядка 10 тыс. иностранных боевиков из других террористических группировок.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.