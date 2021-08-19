AP: при взрыве в Пакистане погибли три человека и более 50 получили ранения

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Три человека погибли в результате взрыва бомбы в Пакистане рядом с шествием мусульман-шиитов в Бахавалнагаре (провинция Пенджаб), ранения получили более 50 человек, пишет The Associated Press.
AP: при взрыве в Пакистане погибли три человека и более 50 получили ранения
  • Reuters

Офицер городской полиции Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва.

По словам очевидцев, в городе возникла напряжённость, «шииты протестуют и требуют возмездия».

Как ранее заявили в Пакистане, на стороне «Талибана»* в Афганистане воюют порядка 10 тыс. иностранных боевиков из других террористических группировок.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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