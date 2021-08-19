В Британии выявили снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 Pfizer/BioNTech и AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации в условиях «дельта»-штамма.

Исследование опубликовано на сайте Оксфордского университета.

Кроме того, согласно исследованию учёных, те, кто инфицировался коронавирусом после получения двух уколов вакцин Pfizer или AstraZeneca, могут подвергать других большему риску инфицирования.

Отмечается, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность против «дельта»-штамма снижается до 75 и 61% соответственно.

Уточняется, что снижение эффективности чаще встречается среди людей старше 35 лет.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра есть доработанный под штамм коронавируса «дельта» вариант вакцины «Спутник V».