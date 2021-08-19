Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой

Короткая ссылка
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой.
Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
  • Reuters

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан»* не мог этого предвидеть», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране.

Радикальное движение «Талибан» не получит ресурсы финансовой организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить