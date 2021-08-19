Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой.

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан»* не мог этого предвидеть», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране.

Радикальное движение «Талибан» не получит ресурсы финансовой организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.