В Испанию прибыл первый самолёт с эвакуированными из Кабула гражданами

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На базе Торрехон под Мадридом приземлился самолёт с первой группой эвакуируемых из Афганистана испанцев и афганцев, сотрудничавших с испанскими властями.
В Испанию прибыл первый самолёт с эвакуированными из Кабула гражданами
  • Reuters
  • © Juan Medina

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес в своём аккаунте в Twitter.

«Они уже в Испании. Первый самолёт с сотрудниками посольства в Афганистане, испанцами и оказывавшими содействие (афганцами. — RT) приземлился на базе Торрехон... Мы продолжаем», — написал Санчес.

В понедельник, 16 августа, власти Испании направили два военно-транспортных самолёта А400 в Дубай для эвакуации дипломатов, переводчиков и граждан страны из Афганистана.

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