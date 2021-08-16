Власти Испании эвакуируют сотрудников посольства в Афганистане

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Испания направит в понедельник, 16 августа, два военно-транспортных самолёта в Дубай для эвакуации дипломатов, переводчиков и граждан страны из Афганистана.

Об этом сообщается в аккаунте Минобороны Испании в Twitter.

«Завтра вылетят два самолёта А400 из Испании в Дубай, чтобы осуществить первый этап возвращения на родину сотрудников посольства; испанцев, которые остаются в стране, и тех афганцев и их семей, которые в течение многих лет сотрудничали с нашей страной», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о стрельбе в окрестностях аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников дипмиссий разных стран.

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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