Экономист из Украины рассказал о стратегии Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель заслуживает похвалы от граждан страны из-за позиции по газопроводу «Северный поток — 2» , так как Берлин превратился в основной газовый хаб в Европе.

«Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Атаманюк отметил, что Меркель является настоящим дипломатом и патриотом своей страны. Канцлер, по словам экономиста, обеспечила энергией предприятия и гарантировала рост немецкой промышленности.

«При этом она как сильный дипломат считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели… по классике», — добавил специалист.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал, что грозит Германии в случае отказа от «Северного потока — 2».