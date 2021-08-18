В США одобрили начало ревакцинации от COVID-19

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Минздрав США одобрил ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 с 20 сентября.
В США одобрили начало ревакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении американского Минздрава.

«Мы готовы предложить ревакцинацию всем категориям граждан США начиная с 20 сентября и спустя восемь месяцев после введения второй дозы препарата», — отмечается в сообщении.

Бустерные дозы вакцины от COVID-19 будут в первую очередь доступны для сотрудников сферы здравоохранения и пожилых граждан.

Ранее в ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся.

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