В США одобрили начало ревакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в заявлении американского Минздрава.
«Мы готовы предложить ревакцинацию всем категориям граждан США начиная с 20 сентября и спустя восемь месяцев после введения второй дозы препарата», — отмечается в сообщении.
Бустерные дозы вакцины от COVID-19 будут в первую очередь доступны для сотрудников сферы здравоохранения и пожилых граждан.
Ранее в ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся.