В ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся
- РИА Новости
«Появилась новая тенденция. Некоторые страны задумываются о том, чтобы на добровольной основе вводить дополнительные дозы вакцины. К нам также обращаются по вопросу смешивания вакцин различных производителей», — цитирует её ТАСС.
По её словам, возможно, подобный подход будет оптимальным со временем, но пока не стоит прибегать к подобному.
«И через год или два об этом можно будет задуматься, но сейчас это делать рано», — отметила Сваминатан.
Как подчеркнула представитель ВОЗ, в настоящий момент необходимо обеспечить вакциной от коронавируса тех, кому не хватает базовых доз.
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.