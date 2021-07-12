В ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан прокомментировала идею о введении дополнительных, третьих доз вакцины от коронавируса уже привившимся людям.
В ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся
  • РИА Новости

«Появилась новая тенденция. Некоторые страны задумываются о том, чтобы на добровольной основе вводить дополнительные дозы вакцины. К нам также обращаются по вопросу смешивания вакцин различных производителей», — цитирует её ТАСС.

По её словам, возможно, подобный подход будет оптимальным со временем, но пока не стоит прибегать к подобному.

«И через год или два об этом можно будет задуматься, но сейчас это делать рано», — отметила Сваминатан. 

Как подчеркнула представитель ВОЗ, в настоящий момент необходимо обеспечить вакциной от коронавируса тех, кому не хватает базовых доз.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.

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