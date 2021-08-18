Президент Узбекистана и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте узбекского президента.

Отмечается, что стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по текущей обстановке в регионе в контексте развития событий в Афганистане.

В пресс-службе президента сообщили, что «особо отмечено совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряжённости и насилия в этой стране, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта».

«Подчёркнута важность продолжения тесной координации и активного межведомственного взаимодействия в вопросах осуществления гуманитарных операций по эвакуации авиационным транспортом граждан из Афганистана в Германию транзитом через территорию Узбекистана. Достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.