Патрушев обсудил с индийским коллегой события в Афганистане

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с заместителем советника премьера Индии по нацбезопасности Панкаджем Сараном события в Афганистане и другие вопросы.
Патрушев обсудил с индийским коллегой события в Афганистане
  • РИА Новости

«Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане», — цитирует Совбез ТАСС.

Также стороны затронули тему торгово-экономических отношений двух стран.

18 августа глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили положение в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить