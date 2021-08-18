Патрушев обсудил с индийским коллегой события в Афганистане
- РИА Новости
«Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане», — цитирует Совбез ТАСС.
Также стороны затронули тему торгово-экономических отношений двух стран.
18 августа глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили положение в Афганистане.