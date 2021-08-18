Патрушев обсудил с индийским коллегой события в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с заместителем советника премьера Индии по нацбезопасности Панкаджем Сараном события в Афганистане и другие вопросы.

«Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане», — цитирует Совбез ТАСС.

Также стороны затронули тему торгово-экономических отношений двух стран.

18 августа глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили положение в Афганистане.