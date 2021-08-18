Вакцинированные «Спутником V» россияне смогут въезжать в отдельные районы Таиланда

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В Таиланде разрешили привитым вакциной «Спутник V» въезжать в отдельные туристические районы страны, о сроках будет сообщено позднее, заявили в посольстве России.
Вакцинированные «Спутником V» россияне смогут въезжать в отдельные районы Таиланда
  • Reuters

«В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», — говорится на сайте диппредставительства.

В конце июля сообщалось, что Россия и Таиланд намерены проработать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках работы над возобновлением авиасообщения между странами после нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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