Вакцинированные «Спутником V» россияне смогут въезжать в отдельные районы Таиланда

В Таиланде разрешили привитым вакциной «Спутник V» въезжать в отдельные туристические районы страны, о сроках будет сообщено позднее, заявили в посольстве России.

«В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», — говорится на сайте диппредставительства.

В конце июля сообщалось, что Россия и Таиланд намерены проработать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках работы над возобновлением авиасообщения между странами после нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.