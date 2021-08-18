Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушений на границе

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Литва заявила дипломатическую ноту протеста Белоруссии из-за нарушений на границе, сообщает пресс-служба литовского МИД.
Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушений на границе
  • Reuters

Как информирует Sputnik Литва, накануне МВД Литвы и Служба охраны госграниц обвинили белорусских пограничников в «нарушении границы».

«Министерство иностранных дел требует, чтобы Белоруссия приняла все необходимые меры настолько быстро, насколько возможно, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, расширяющие полномочия военных по охране границы страны.

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