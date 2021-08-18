Военный самолёт доставил из Афганистана в Алма-Ату 42 человека

Военно-транспортный самолёт Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 пассажира, в том числе гражданина России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

«Сегодня в 17:00 (14:00 мск) военно-транспортный самолёт С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в Казахстан прибыли 25 граждан Казахстана (15 взрослых и десять детей), а также сотрудники посольства Казахстана».

Кроме того, было уточнено, что этим бортом по просьбе киргизской стороны были эвакуированы 14 граждан Киргизии.

В Минобороны добавили, что «в качестве гуманитарной операции этим самолётом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в посольство Казахстана с просьбой о содействии».

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.