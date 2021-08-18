Роспотребнадзор прокомментировал выявление предположительных случаев сибирской язвы в КНР
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«Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Россией не имеет», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве напомнили, что «с 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем».
«Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что «опасность распространения указанного заболевания на территории России практически отсутствует».
В конце июня в пресс-службе Минздрава Армении сообщили, что в республике три человека заразились сибирской язвой.