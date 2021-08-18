Роспотребнадзор прокомментировал выявление предположительных случаев сибирской язвы в КНР

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В Роспотребнадзоре прокомментировали выявление в китайской провинции Шаньси предположительных случаев сибирской язвы.
Роспотребнадзор прокомментировал выявление предположительных случаев сибирской язвы в КНР
  • © Rodolfo Parulan Jr / Getty Images

«Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Россией не имеет», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве напомнили, что «с 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем».

«Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что «опасность распространения указанного заболевания на территории России практически отсутствует».

В конце июня в пресс-службе Минздрава Армении сообщили, что в республике три человека заразились сибирской язвой.

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