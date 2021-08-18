Власти Китая заявили о намерении помогать Афганистану
- Reuters
Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — приводит его слова ТАСС.
Также в МИД Китая заявили, что могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о необходимости защищать законные интересы двух стран в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.