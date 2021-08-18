Аналитики объяснили заявление Трампа о вертолётах США в Афганистане

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценили в беседе с RT заявление бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что вертолёты США Black Hawk, переданные Афганистану, теперь будут изучать Россия, Китай и другие страны.

Как объяснил Подберёзкин, высказывание Трампа «не несёт за собой никакой смысловой нагрузки, за исключением его попытки в очередной раз покритиковать демократов».

«Black Hawk — это, безусловно, один из лучших вертолётов, но это отнюдь не новинка — существует уже несколько десятилетий», — пояснил Подберёзкин.

По его словам, в Афганистане в плане военной техники «ничего нового обнаружить невозможно, даже если предположить, что там были какие-то модернизированные варианты».

Но при этом эксперт выразил мнение, что никто не будет оставлять «современные варианты своим союзникам в критической обстановке».

В свою очередь, Станислав Бышок отметил, что экс-президент США преследует внутриполитические цели, делая подобное заявление.

«В отношениях Демократической и Республиканской партий господствует феномен Тома и Джерри... Всё, что делает противоположная партия, критикуется. Даже если партии меняются местами, президент другой партии начинает вести политику, которую мог бы вести его предшественник, всё равно его критикуют за это», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что это заявление «не про глобальную политику и не сигнал внешним странам — России и Китаю».

Ранее Трамп выразил мнение, что Россия и Китай будут изучать вертолёты США в Афганистане.

Он возмутился тем фактом, что американские силы не уничтожили военную технику, стоимость которой составляет «миллиарды долларов», перед уходом из Афганистана и она оказалась в распоряжении движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.