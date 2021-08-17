ВВС Британии заявили о «перехвате» российского Су-24 над Чёрным морем

Военно-воздушные силы Великобритании заявили о «перехвате» российского истребителя Су-24 над акваторией Чёрного моря у границ Румынии.

По версии военных, истребители Typhoon были подняты после того, как российский самолёт был обнаружен «при входе в район полётной информации Бухареста».

Российский самолёт, как утверждается, не передал плана полёта и не отвечал авиадиспетчерской службе.

«Он (российский самолёт. — RT) был перехвачен на расстоянии не менее 20 миль от побережья Румынии. Мы следовали за ним, пока самолёт не покинул район полётной информации в направлении северо-востока», — приводит пресс-служба ВВС слова пилота.

Ранее российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолёта ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.