В ООН заявили о переговорах по гуманитарным вопросам с талибами
- Reuters
«Мы на местах сконцентрированы на гуманитарной ситуации, обеспечивая гуманитарный доступ, мы контактируем с «Талибаном» по этому вопросу», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан не станет снова безопасной гаванью для террористических организаций.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.