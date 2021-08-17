В ООН заявили о переговорах по гуманитарным вопросам с талибами

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация проводит переговоры с представителями движения «Талибан»* по вопросам гуманитарного доступа в Афганистане.

«Мы на местах сконцентрированы на гуманитарной ситуации, обеспечивая гуманитарный доступ, мы контактируем с «Талибаном» по этому вопросу», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан не станет снова безопасной гаванью для террористических организаций.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.