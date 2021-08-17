В посольстве России заявили о гарантиях безопасности от талибов в Кабуле

Короткая ссылка
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы* гарантировали безопасность российской дипмиссии в Кабуле.
В посольстве России заявили о гарантиях безопасности от талибов в Кабуле
  • ©Посольство РФ в республике Афганистан

«Талибские представители сказали, что у движения «Талибан» самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Жирнов отметил, что никакого ухудшения статуса российского посольства не будет, все потребности дипломатов по безопасности будут удовлетворены.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить