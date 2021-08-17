В посольстве России заявили о гарантиях безопасности от талибов в Кабуле

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы* гарантировали безопасность российской дипмиссии в Кабуле.

«Талибские представители сказали, что у движения «Талибан» самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Жирнов отметил, что никакого ухудшения статуса российского посольства не будет, все потребности дипломатов по безопасности будут удовлетворены.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.