Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать работу кабульского аэропорта
- Reuters
Во время пресс-конференции он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать дипломатическое присутствие в Афганистане.
«Талибан»* должен способствовать выезду из страны всех, кто пожелает», — сказал Столтенберг.
Как ранее заявили в Пентагоне, военная авиация США может эвакуировать из аэропорта Кабула 5—9 тыс. человек ежедневно.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.