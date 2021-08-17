Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать работу кабульского аэропорта

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НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула и эвакуацию граждан, сотрудничавших с альянсом, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать работу кабульского аэропорта
  • Reuters

Во время пресс-конференции он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать дипломатическое присутствие в Афганистане.

«Талибан»* должен способствовать выезду из страны всех, кто пожелает», — сказал Столтенберг.  

Как ранее заявили в Пентагоне, военная авиация США может эвакуировать из аэропорта Кабула 5—9 тыс. человек ежедневно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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