Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать работу кабульского аэропорта

НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула и эвакуацию граждан, сотрудничавших с альянсом, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Во время пресс-конференции он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать дипломатическое присутствие в Афганистане.

«Талибан»* должен способствовать выезду из страны всех, кто пожелает», — сказал Столтенберг.

Как ранее заявили в Пентагоне, военная авиация США может эвакуировать из аэропорта Кабула 5—9 тыс. человек ежедневно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.