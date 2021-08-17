Пентагон: США могут вывозить из Афганистана до 9 тысяч человек в день

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военная авиация США может эвакуировать из аэропорта Кабула 5—9 тыс. человек ежедневно.
Пентагон: США могут вывозить из Афганистана до 9 тысяч человек в день
  • AFP

«Мы полагаем, что только военной авиацией можем вывозить от 5 тыс. до 9 тыс. человек в день», — заявил он CNN.

Кирби добавил, что осуществление рейсов зависит от погодных условий и безопасности.

«Это только военная часть. Мы хотим, чтобы гражданская часть аэропорта также оставалась открытой, чтобы коммерческие рейсы могли и садиться, и вылетать», — отметил он.

Ранее в Афганистане объявили о приостановке всех авиарейсов из международного аэропорта Кабула.

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