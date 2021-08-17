В Афганистане объявили о приостановке рейсов из аэропорта Кабула

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В Афганистане объявили о приостановке всех авиарейсов из международного аэропорта Кабула.
В Афганистане объявили о приостановке рейсов из аэропорта Кабула
  • Reuters

Об этом сообщил Sky News Arabia со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в аэропорту «решаются некоторые технические проблемы».

Также жителей Афганистана призвали не прибывать в аэропорт до дальнейшего уведомления.

Как передаёт Al Jazeera со ссылкой на представителя службы безопасности аэропорта Кабула, аэродром снова откроется для гражданских лиц в субботу, 21 августа.

Ранее СМИ сообщили, что по меньшей мере семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса, который возник во время эвакуации, проводимой военно-транспортными самолётами США.

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