Захарова оценила отказ Люксембурга в предоставлении RT лицензии на вещание на немецком
- РИА Новости
По её словам, «решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа».
Представитель МИД заявила, что «это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц».
Ранее сообщалось, что юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране. После этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.