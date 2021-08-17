Захарова оценила отказ Люксембурга в предоставлении RT лицензии на вещание на немецком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале сообщила, что «медиарегулятор Люксембурга отказал в представлении телеканалу лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе со ссылкой на некие «несоответствия техническим критериям».

По её словам, «решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа».

Представитель МИД заявила, что «это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц».

Ранее сообщалось, что юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране. После этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.