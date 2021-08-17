В МИД Киргизии прокомментировали ситуацию в Афганистане

В Министерстве иностранных дел Киргизии прокомментировали ситуацию в Афганистане.

Отмечается, что «Киргизская Республика рассчитывает на скорейшее восстановление порядка и разрешение кризисной ситуации в Афганистане путём переговоров, без применения силы и надеется, что в ходе предстоящего транзитного периода будет найден приемлемый для дружественного народа Афганистана вариант государственного устройства страны».

«Выступаем за скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране и выражаем надежду на то, что новые институты государственного управления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны, многолетний военный конфликт будет прекращён и в Афганистане установится долгожданный мир, спокойствие и стабильность», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.