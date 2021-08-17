В «Талибане» заявили об отсутствии опасности для сотрудничавших с США жителей

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Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в интервью RT Arabic заявил, что сотрудничавшие с «оккупационным режимом» США жители «не подвергаются никакой опасности».
В «Талибане» заявили об отсутствии опасности для сотрудничавших с США жителей
  • Reuters

«Они не подвергаются никакой опасности, потому что находятся у себя на родине, в своих домах, среди своего народа. Мы стремимся сделать будущее народа и страны достойным. У нас нет желания мстить этим людям», — заявил он. 

По словам Наима, талибы стремятся к тому, чтобы афганский народ «был единым», и «больше не хотят, чтобы народ жил, как в прошлом».

«С этим покончено. У этих людей нет никаких проблем. Мы издали ряд указов, в том числе и указ, касающийся тех переводчиков, которые сотрудничали с оккупационным режимом по той или иной причине», — заявил он.

Также Наим прокомментировал заявления о зачистке и убийствах сторонников президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну.

«Если бы это было правдой, то нас бы не признали крупные руководители в Кабуле, которые присоединились к нам, например, Исмаил Хан, Хаким в Кандагаре и другие во многих велаятах. Мы обращаемся с людьми хорошо... А все эти разговоры — всего лишь слухи и домыслы», — сказал он.

Также в «Талибане» добавили, что «объявили амнистию всем, а не только тем, кто не воевал с оружием в руках, или каким-то отдельным личностям».

Ранее сообщалось, что талибы объявили «общую амнистию» для правительственных чиновников Афганистана и призвали их вернуться на работу. 

Также Наим рассказал, что талибы не знают о местонахождении президента страны Ашрафа Гани, покинувшего страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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