Бразилия рекомендует ООН вступить в диалог по Афганистану

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В МИД Бразилии заявили, что ООН должна включиться в диалог по Афганистану и обеспечить мир в регионе.
Бразилия рекомендует ООН вступить в диалог по Афганистану
  • Reuters

«Бразилия ожидает оперативного участия ООН в налаживании диалога и ожидает, что Совет Безопасности сможет предпринять действия по обеспечению мира в регионе», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что чрезвычайно важно обеспечить полноценную деятельность Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Правительство Бразилии выразило свою глубокую озабоченность ухудшением ситуации в Афганистане и настоятельно призывает участников защищать гражданское население, уважать международное гуманитарное право, гарантировать беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и уважать основные права афганского народа, особенно женщин и девочек.

Ранее сообщалось, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, в том числе по линии Совета Безопасности ООН.

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