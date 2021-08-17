Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

AFP

© OMAR HAJ KADOUR