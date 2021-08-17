Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — четыре обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны России в Facebook.
По данным сирийской стороны зафиксировано 20 обстрелов.
Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.