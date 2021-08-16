Военный самолёт Нидерландов не смог приземлиться в аэропорту Кабула

Военный самолёт Нидерландов, вылетевший в Кабул, отложил посадку из-за «условий в аэропорту», сообщило Министерство обороны Нидерландов.

«Прибытие военного самолёта для эвакуации людей из Кабула задерживается до дальнейшего уведомления. Это связано с условиями в аэропорту», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Анк Бейлевелд, самолёт должен был эвакуировать переводчиков, персонал местного посольства и семьи из Кабула.

Ранее издание Bild сообщило, что военный самолёт из Германии не может сесть в Кабуле из-за скопления людей на посадочной полосе.

Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.

По данным Associated Press, из-за хаоса в аэропорту погибли семь человек.